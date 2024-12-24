«Чеховские медведи» проиграли «Зениту» из Санкт-Петербурга в матче SEHA – Gazprom League

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» в матче дивизиона «Восток» SEHA – Gazprom League уступил на выезде санкт-петербургскому «Зениту». Игра завершилась со счётом 37:32 (18:12) в пользу питерской команды.

Самым результативным игроком встречи стал левый крайний хозяев Никита Ильтинский, забросивший семь мячей.

На групповой стадии SEHA-лиги команды играют в двух группах. В группе «А» выступают «Мешков Брест» (Беларусь), ставропольский «Виктор», «Аист Китая» (Китай), «Чеховские медведи» и «Зенит». В группе «Б» играют ЦСКА, «СКА-Минск», «Пермские медведи» и «Машека». Групповой этап завершится в начале февраля 2025 года, после чего начнётся плей-офф.

Клубный гандбол. Мужчины. SEHA – Gazprom League. Дивизион «Восток», 24 декабря:

«Зенит» — «Чеховские медведи» – 37:32 (18:12).