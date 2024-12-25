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Губерниев назвал обстоятельства, при которых Дегтярёв пригласил его на роль советника

Губерниев назвал обстоятельства, при которых Дегтярёв пригласил его на роль советника
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Комментарии

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, каким образом стал советником министра спорта и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярёва.

— Как так получилось?
— Я модерировал большую сессию на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе, и там возникали некоторые шероховатости с протоколом. Несколько раз подсказал министру какие-то вещи. А мы сидели рядом. И Михаил Дегтярёв предложил: «А давай ты будешь советником? Официальным. На работу, понятное дело, ты ко мне не пойдёшь, но на общественных началах — пожалуйста». Мы ударили по рукам. Теперь надо заехать к министру, пожать руку и получить удостоверение.

— И дать пару советов.
— Да мы и так каждый день на связи. Но как советнику, безусловно, мне есть что сказать, — приводит слова Губерниева Sports.ru.

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