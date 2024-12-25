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Губерниев назвал причину отказа стать депутатом Госдумы

Губерниев назвал причину отказа стать депутатом Госдумы
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о возможности стать советником в социальной сфере, а также рассказал, как отказался от должности депутата в Государственной Думе РФ.

«Стать советником в социальной сфере? В политику вообще не рвусь. Мне неоднократно на очень высоком уровне предлагали стать депутатом — Госдума, Мособлдума, Мосгордума. Но я каждый раз отказывался. Ведь помимо того, что я советник, я ещё и осёл из бременских музыкантов. Люблю то, чем занимаюсь, и, надеюсь, буду заниматься этим впредь», — приводит слова Губерниева Sports.ru.

Ранее Губерниев назвал обстоятельства, при которых Дегтярёв пригласил его на роль советника, а также высказался о главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе.

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