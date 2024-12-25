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Министр спорта России Дегтярёв высказался о Российско-китайских играх

Министр спорта России Дегтярёв высказался о Российско-китайских играх
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал о Российско-китайских молодёжных зимних играх, которые пройдут на Сахалине с 8 по 14 января.

«2024-2025 годы объявлены в России и Китае годами культуры. Спорт — культурная составляющая. Российско-китайские игры — не наша заслуга. Наши предшественники начали это. Сахалин очень развитый регион, там всё готово. Это значимое событие для подрастающего поколения, ведь есть дополнительная соревновательная активность и возможность познакомиться с культурой другой страны. Будет представлено девять зимних видов спорта.

В российской делегации 146 человек. У Китая такое же количество атлетов. Послами выступают Вероника Степанова и Надыршина. Нам нужно укреплять дружбу между странами и добиться победы», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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