Дегтярёв: 2025 год будет позитивным для российского спорта

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заверил, что 2025 год будет позитивным для российского спорта.

«Хочу поблагодарить все федерации по подготовке соревнований. Хочу выразить уверенность, что 2025 год будет позитивным для российского спорта. Я это сделаю в качестве министра и президента ОКР», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. Он являлся единственным кандидатом на пост главы ОКР. Теперь уже новый глава организации подчеркнул, что автономность ОКР будет сохранена. Речи об объединении комитета с Министерством спорта России нет.