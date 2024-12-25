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Николай Гуляев: на РКИ-2025 будет непросто, у Китая сильные ребята

Николай Гуляев: на РКИ-2025 будет непросто, у Китая сильные ребята
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказался о Российско-китайских молодёжных зимних играх, которые пройдут на Сахалине с 8 по 14 января.

«Настроение предновогоднее. То, что мы едем не на прогулку, факт. Посмотрев состав делегации Китая, нам будет непросто. У китайцев очень сильные ребята. На прошлых играх составили достойную конкуренцию, но китайцы были сильнее. В этот раз постараемся быть на равных.

Нам разрешили проводить смешанные эстафеты, то есть в одной эстафете бегут наши и китайцы», — передаёт слова Гуляева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В программу Российско-китайских игр входят соревнования по девяти видам спорта: лыжные гонки, фигурное катание, горнолыжный спорт, шорт-трек, керлинг, сноуборд, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.

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