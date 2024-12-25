Министр спорта России Дегтярёв высказался о готовности Южно-Сахалинска к РКИ-2025

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал, сколько денег было потрачено на инфраструктуру в Южно-Сахалинске, где с 8 по 14 января 2025 года пройдут Российско-китайские игры.

«Приведу цитату Владимира Путина: «Российско-китайские отношения — это краеугольный камень и созидательное сотрудничество». В 2026 году нами предложен на летние игры Калининград. Китайская сторона согласовывает.

В Сахалине не велось дополнительной стройки. Там развитая инфраструктура. Регион развит по зимним видам спорта. По бюджету потрачено 190 млн рублей. Но по бюджету города надо спросить губернатора», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.