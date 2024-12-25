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Российские компании обсудили тренды корпоративного спорта на форуме «КорпСпорт-2024»

Российские компании обсудили тренды корпоративного спорта на форуме «КорпСпорт-2024»
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23 декабря в Москве в инновационном Кластере «Ломоносов» состоялся ежегодный всероссийский форум по корпоративному спорту «КорпСпорт-2024». Мероприятие собрало более 900 участников, включая представителей бизнеса, спортивных организаций и государственных структур. Мероприятие организовано Ассоциацией развития корпоративного спорта при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» и Школы Бизнеса «Синергия».

Главным треком форума стала программа главной сцены, на которой эксперты обсудили меры государственной поддержки корпоративного спорта, включая региональные инициативы.

Эксперты выделили несколько ключевых направлений в корпоративном спорте, которые активно внедряют компании в свою культуру: сочетание офлайн и онлайн форматов спортивных мероприятий, акцент на физическом и психическом благополучии сотрудников, индивидуальный подход к разработке спортивных программ и разнообразие видов спорта.

На полях форума также были рассмотрены важные вопросы, такие как создание программ благополучия, инструменты продвижения корпоративного спорта внутри компаний и оценка их эффективности.

Отраслевой форум «КорпСпорт-2024» проводится с 2023 года. Мероприятие направлено на привлечение экономически активного населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, что, в свою очередь, способствует достижению национальной цели, установленной президентом России — 70% занимающихся к 2030 году.

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