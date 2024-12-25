В World Aquatics опровергли новости о запрете россиянам праздновать победы на ЧМ

В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) опровергли информацию о запрете на яркие празднования побед российским спортсменам на чемпионате мире на короткой воде, который проходил в Будапеште (Венгрия).

«В руководстве по участию спортсменов в международных соревнованиях по водным видам спорта в периоды конфликтов нет никаких правил или ограничений, касающихся празднования спортсменов», — приводит слова представителя World Aquatics «РИА Новости Спорт».

Ранее пятикратный чемпион мира Мирон Лифинцев рассказал, что российским спортсменам, получившим нейтральный статус, запрещено ярко праздновать победы на турнире.