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В World Aquatics опровергли новости о запрете россиянам праздновать победы на ЧМ

В World Aquatics опровергли новости о запрете россиянам праздновать победы на ЧМ
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В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) опровергли информацию о запрете на яркие празднования побед российским спортсменам на чемпионате мире на короткой воде, который проходил в Будапеште (Венгрия).

«В руководстве по участию спортсменов в международных соревнованиях по водным видам спорта в периоды конфликтов нет никаких правил или ограничений, касающихся празднования спортсменов», — приводит слова представителя World Aquatics «РИА Новости Спорт».

Ранее пятикратный чемпион мира Мирон Лифинцев рассказал, что российским спортсменам, получившим нейтральный статус, запрещено ярко праздновать победы на турнире.

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