Владимир Путин: проведение соревнований в СНГ востребовано в условиях политизации спорта

Президент РФ Владимир Путин считает актуальным проведение спортивных состязаний в СНГ из-за политизации спорта в мире.

«Расширяются спортивные обмены, на регулярной основе проводятся турниры самого разного уровня, появляются и развиваются новые форматы соревнований, в том числе сочетающие традиционные дисциплины и новые технологии. Это действительно востребовано в условиях политизации данной сферы», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

Путин напомнил, что «страны СНГ направили сборные команды на состоявшиеся в России мультиспортивные Игры будущего, Игры БРИКС, а также турнир «Дети Азии» и этап ралли «Шёлковый путь».