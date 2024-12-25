15-летний россиянин Ветохин выиграл шахматный турнир в Каталонии

15-летний российский гроссмейстер Савва Ветохин стал победителем шахматного турнира в рамках XI международного фестиваля в Ситжесе. Он набрал восемь очков из 10 вместе с Идо Горштейном из Израиля. В дополнительном раунде Ветохин обыграл Горштейна и стал чемпионом.

Помимо Ветохина, на турнире выступили Анна Шухман, которая по итогам соревнований прибавила 40 пунктов рейтинга, Николай Гребенников и Ирен Люцингер, а также два участника турниров претендентов разных лет — украинец Василий Иванчук и бывший россиянин, ныне представляющий Австрию, Кирилл Алексеенко. Всего в соревнованиях участвовал 361 шахматист.