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15-летний россиянин Ветохин выиграл шахматный турнир в Каталонии

15-летний россиянин Ветохин выиграл шахматный турнир в Каталонии
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15-летний российский гроссмейстер Савва Ветохин стал победителем шахматного турнира в рамках XI международного фестиваля в Ситжесе. Он набрал восемь очков из 10 вместе с Идо Горштейном из Израиля. В дополнительном раунде Ветохин обыграл Горштейна и стал чемпионом.

Помимо Ветохина, на турнире выступили Анна Шухман, которая по итогам соревнований прибавила 40 пунктов рейтинга, Николай Гребенников и Ирен Люцингер, а также два участника турниров претендентов разных лет — украинец Василий Иванчук и бывший россиянин, ныне представляющий Австрию, Кирилл Алексеенко. Всего в соревнованиях участвовал 361 шахматист.

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