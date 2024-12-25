Чемпион Европы по плаванию на открытой воде Абросимов объявил о завершении карьеры

Трёхкратный чемпион Европы по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов объявил о завершении карьеры.

«После Олимпийских игр в Токио моей основной целью были Игры‑2024 в Париже. После того как мы проанализировали выступления, возможности и ход дальнейшего развития с моим тренером Александром Владимировичем Петряевым, было принято решение ещё раз попробовать отобраться и побороться за то самое олимпийское золото, о котором я мечтал с детства. После чего уже думать о продолжении или завершении карьеры.

На сегодняшний день, ещё до объявления о допуске пловцов в нейтральном статусе на международные старты, я принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена.

Моим двигателем и мотивацией всегда было достижение высоких результатов и завоевание медалей на международной арене. С отсутствием возможности соревноваться с сильнейшими пловцами мира и продолжительным ожиданием я утратил драйв и интерес. В открытой воде невозможно сопоставить на расстоянии свои результаты и конкурентоспособность с теми, кто плывёт на крупных турнирах, как это можно сделать в бассейне. Невозможно совершенствоваться, расти и чувствовать себя лидером на мировом уровне без нахождения там, плечом к плечу, вместе со всеми во время гонки», — приводит слова Абросимова «Матч ТВ».

Абросимов — трёхкратный чемпион Европы по плаванию на открытой воде на дистанциях 5 и 10 км, серебряный призёр Универсиады-2011 на дистанции 10 км, неоднократный чемпион России в плавании на открытой воде и на дистанции 1500 м.