«Как же можно было так облажаться». Губерниев обратился к Елене Вяльбе

Комментатор Дмитрий Губерниев обратился к главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе на фоне позитивной динамики возвращения российских спортсменов на международную арену.

«Очень трудно сегодня!!! Сложно… Невыносимо… Иным…. Таким как Елена Валерьевна Вяльбе. Держитесь, дорогая моя…. Как же можно было так облажаться…. Станислав Поздняков не даст соврать», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Ранее Министр спорта РФ Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. Он являлся единственным кандидатом на пост главы ОКР. Теперь уже новый глава организации подчеркнул, что автономность ОКР будет сохранена. Речи об объединении комитета с Министерством спорта России нет.