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Чернышенко назвал подвигом участие россиян в международных соревнованиях без флага и гимна

Чернышенко назвал подвигом участие россиян в международных соревнованиях без флага и гимна
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил участие российских спортсменов в международных соревнованиях без флага и гимна.

«Я считаю, что необходимо поддерживать наших спортсменов. Даже если текущие условия не позволяют им использовать наш гимн и флаг, мы все прекрасно понимаем, что это наши спортсмены и они защищают нашу Родину на спортивных рубежах. Даже в таких условиях участие наших спортсменов в международных соревнованиях нужно рассматривать как подвиг», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости Спорт».

Напомним, с начала СВО российские атлеты отстранены от международных соревнований во многих видах спорта.

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