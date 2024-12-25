Ронни О'Салливан — о таланте: каждый может стать таким, как Дэвис, Хиггинс и я

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан заявил, что при должном постоянстве каждый может играть в этот вид спорта, как Стив Дэвис, Джон Хиггинс или он сам.

«Не каждый может стать Джимми Уайтом или Стивеном Хендри, но можно стать таким, как Стив Дэвис, Джон Хиггинс или я. Если вы сможете научиться хорошим основам и правильно их освоить, вы сможете стать очень последовательным, потому что это повторяющийся вид спорта.

В любом виде спорта всем приходится учиться. Люди говорят о моём таланте, но я не был самым одарённым юниором или любителем. Мне всегда приходилось много работать над своей игрой. Всегда хорошо бил, это было моей стихией. Однако пришлось научиться и другим вещам. До сих пор не очень хорошо справляюсь с неудачами», — приводит слова О'Салливана Eurosport.

Джимми Уайт — английский профессиональный игрок в снукер. Шестикратный финалист чемпионатов мира и победитель более чем 30 профессиональных соревнований. Член Зала славы снукера с 2017 года.

Стивен Хендри — семикратный чемпион мира. Один из самых титулованных игроков за всю историю снукера — 36 побед в рейтинговых турнирах.