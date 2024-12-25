Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Губерниев: в России спорт и спортсменов умные люди всегда поддерживали

Губерниев: в России спорт и спортсменов умные люди всегда поддерживали
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о потенциальном возвращении российских спортсменов на международную арену.

«В России захотели наказать Губерниева за поддержку Олимпиады в Париже — были и такие заголовки летом…. И где сейчас все эти наказатели??? Молчат или переобуваются…. Сгинули бесследно… Как демоны самоликвидировались… Ибо в России спорт и спортсменов нормальные умные люди всегда поддерживали!!! А сейчас особенно поддерживают!!! Вот такая моя Россия, горжусь и радуюсь!!! Наша Россия!!! Всем большой привет!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Ранее министр спорта РФ Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. Он являлся единственным кандидатом на пост главы ОКР. Теперь уже новый глава организации подчеркнул, что автономность ОКР будет сохранена. Речи об объединении комитета с Министерством спорта России нет.

Материалы по теме
«Как же можно было так облажаться». Губерниев обратился к Елене Вяльбе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android