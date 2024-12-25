Губерниев: в России спорт и спортсменов умные люди всегда поддерживали

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о потенциальном возвращении российских спортсменов на международную арену.

«В России захотели наказать Губерниева за поддержку Олимпиады в Париже — были и такие заголовки летом…. И где сейчас все эти наказатели??? Молчат или переобуваются…. Сгинули бесследно… Как демоны самоликвидировались… Ибо в России спорт и спортсменов нормальные умные люди всегда поддерживали!!! А сейчас особенно поддерживают!!! Вот такая моя Россия, горжусь и радуюсь!!! Наша Россия!!! Всем большой привет!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Ранее министр спорта РФ Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. Он являлся единственным кандидатом на пост главы ОКР. Теперь уже новый глава организации подчеркнул, что автономность ОКР будет сохранена. Речи об объединении комитета с Министерством спорта России нет.