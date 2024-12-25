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Кристофер Фрум предположил, что завершит карьеру на «Вуэльте Испании» в 2025 году

Кристофер Фрум предположил, что завершит карьеру на «Вуэльте Испании» в 2025 году
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Четырёхкратный победитель «Тур де Франс» Кристофер Фрум предположил, что он уйдёт из велоспорта на «Вуэльте Испании» в 2025 году.

«Следующий год может стать моим последним сезоном в велогонках. Финиш на «Вуэльте» может стать отличным способом замкнуть круг, стартовав на «Вуэльте» и финишировав на «Вуэльте». Это тоже может быть очень здорово.

Думаю, что время пришло.В следующем году мне исполнится 40 лет. Всегда ставил перед собой цель участвовать в гонках до 40 лет, и сейчас приближаюсь к этой цели. Могу быть очень доволен всем, чего мне посчастливилось достичь в спорте.

Здорово видеть, куда движется спорт, и как быстро он развивается. Особенно за последние пять лет мы увидели, что спорт действительно движется вперед. В плане технологического прогресса, материалов, всё становится быстрее», — приводит слова Фрума Eurosport.

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