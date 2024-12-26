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Леон Маршан признан спортсменом года во Франции по версии журнала L'Équipe

Леон Маршан признан спортсменом года во Франции по версии журнала L'Équipe
Леон Маршан
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Пловец Леон Маршан был признан спортсменом 2024 года во Франции по версии журнала L'Équipe. Голосование проходит тайным образом с 1946 года. Спортсмен набрал 1353 очка, что практически вдвое превышает количество голосов, которые отдали Тедди Ринеру. Дзюдоист стал вторым.

Топ-5 лучших спортсменов 2024 года среди мужчин во Франции:

1. Леон Маршан, плавание — 1353 очка.
2. Тедди Ринер, дзюдо — 748.
3. Антуан Дюпон, регби — 730.
4. Феликс Лебрен, настольный теннис — 292.
5. Эрвин Нгапет, волейбол — 257.

На Олимпиаде в Париже 22-летний Маршан победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды. Он стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде.

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