Леон Маршан: люблю астрофизику. Понял, что хочу работать в этой сфере

Французский пловец четырёхкратный олимпийский чемпион Леон Маршан рассказал, кем видит себя после завершения карьеры.

«С самого детства я очень люблю астрофизику, астрономию и всё, что связано с космосом. За последние несколько лет я понял, что, возможно, смогу работать в этой сфере. Хотел бы заняться этим, когда стану старше. Хочу просыпаться утром, идти на работу и быть самым счастливым человеком на свете.

Я также люблю музыку. Занимаюсь микшированием. Мне очень нравится хаус, всем этим тоже очень интересуюсь», — приводит слова Маршана RMC Sport со ссылкой на World Aquatics.

Ранее Маршан был признан спортсменом 2024 года во Франции по версии журнала L'Équipe. Голосование проходит тайным образом с 1946 года. Спортсмен набрал 1353 очка.