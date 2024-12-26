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«Это был просто камбэк. Величайший». Пловец Бородин — о ЧМ-2024 в Будапеште

«Это был просто камбэк. Величайший». Пловец Бородин — о ЧМ-2024 в Будапеште
Илья Бородин
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Чемпион мира 2024 года в плавании на короткой воде россиянин Илья Бородин высказался о первом за последние годы крупном международном старте с участием российских пловцов. Спортсмены выступали на ЧМ-2024 в венгерском Будапеште в нейтральном статусе.

— Это был просто камбэк. Величайший. Просто радость, что получилось вернуться. И вернуться с неплохими результатами. Наша команда выступила просто супер. Многие добились того, чего хотели. Кто‑то не добился, но это тоже опыт.

— Статус чемпиона мира что‑то меняет?
— Не сказал бы. Это одна из маленьких целей на пути к большой, — приводит слова Бородина «Матч ТВ».

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