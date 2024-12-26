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Трёхкратного чемпиона мира по хоккею с мячом из России отстранили за употребление допинга

Трёхкратного чемпиона мира по хоккею с мячом из России отстранили за употребление допинга
Алмаз Миргазов
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Российский хоккеист Алмаз Миргазов дисквалифицирован на два с половиной года за употребление допинга. В организме члена национальной сборной по хоккею с мячом нашли запрещённое вещество остарин. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о дисквалификации спортсмена было принято Международной федерацией бенди (FIB). Хоккеиста отстранили на срок с 21 сентября 2023 года до 20 марта 2026 года.

Миргазов является трёхкратным чемпионом мира по хоккею с мячом. Золотые медали он добывал в 2016, 2018 и 2019 годах. В клубной карьере он трижды становился чемпионом России (2015/2016, 2020/2021, 2021/2022) и дважды становился обладателем Кубка мира (2012 и 2015). Последним на данный момент клубом Алмаза стало московское «Динамо».

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