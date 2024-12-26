Чернышенко: охват Игр будущего — 2024 сопоставим с Олимпиадой и ЧМ по футболу

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что просмотры Игр будущего — 2024, которые прошли в Казани, сопоставимы с показателями Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу.

«Нет никаких сомнений в том, что появятся и школы, и новые соревнования. Игры будущего появились с лёгкой руки нашего президента, который, как когда-то Пьер де Кубертен, подарил миру новый формат, который ранее не существовал. Олимпийские игры в момент создания более 120 лет назад не получили такой размах, какой был у Игр будущего. С первого события мы получили охват, который сопоставим с Олимпийскими играми и чемпионатом мира [по футболу], — 3,5 миллиарда просмотров, было 116 стран-участниц», — приводит слова Чернышенко ТАСС.