Давид Попович заявил о готовности к противостоянию с Леоном Маршаном на 200 м кролем

Румынский пловец олимпийский чемпион Давид Попович заявил, что готов к возможному противостоянию с французом Леоном Маршаном на 200 м кролем. Ранее появилась информация, что Маршан может испытать себя на этой дистанции.

«Каждый должен быть открыт к тому, чтобы иметь более сильных конкурентов», — приводит слова Поповича L'Équipe.

На Олимпиаде в Париже 22-летний Маршан победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды. Он стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде.

Давид Попович стал сильнейшим в Париже на 200 м вольным стилем.