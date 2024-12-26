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Давид Попович заявил о готовности к противостоянию с Леоном Маршаном на 200 м кролем

Давид Попович заявил о готовности к противостоянию с Леоном Маршаном на 200 м кролем
Давид Попович
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Румынский пловец олимпийский чемпион Давид Попович заявил, что готов к возможному противостоянию с французом Леоном Маршаном на 200 м кролем. Ранее появилась информация, что Маршан может испытать себя на этой дистанции.

«Каждый должен быть открыт к тому, чтобы иметь более сильных конкурентов», — приводит слова Поповича L'Équipe.

На Олимпиаде в Париже 22-летний Маршан победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды. Он стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде.

Давид Попович стал сильнейшим в Париже на 200 м вольным стилем.

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