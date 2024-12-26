Новогоднее чудо в ГУМе: благотворительный бранч собрал легенд спорта

В канун Нового года, уже второй год подряд, в ГУМе произошло настоящее новогоднее чудо. Более 60 легенд спорта, титулованные спортсмены, олимпийские чемпионы и призёры разных лет собрались, чтобы поздравить друг друга, подарить подарки и обсудить планы на будущее. Фонд «Дополнительное время» организовал праздничный бранч для тех, кто стоял на олимпийском пьедестале и прославлял нашу страну 10, 20, 30 и даже 50 лет назад.

Мероприятие прошло в поп-арт-пространстве ГУМа «Динамо», а участие в нём приняли представители сразу 13 видов спорта, включая баскетбол, плавание, прыжки в воду, регби, теннис, фигурное катание, художественную и спортивную гимнастику, греблю, водное поло, лыжи, шахматы и волейбол. Атмосфера праздника объединила всех, даря тепло, вдохновение и чувство принадлежности к большой спортивной семье.

Особенным моментом праздника стало вручение новогодних подарков ветеранам спорта. Сети магазинов «Дикси» и чайный бренд Maitre — позаботились о том, чтобы каждый ветеран получил праздничный набор. А поздравления от Деда Мороза и Снегурочки добавили настоящей сказочной магии. Они провели новогодний квиз среди участников, победитель получил в подарок сертификат на пошив именного изделия — пиджака.