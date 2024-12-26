Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Экс-главу трёх спортивных федераций Власенко осудили на семь лет за мошенничество

Экс-главу трёх спортивных федераций Власенко осудили на семь лет за мошенничество
Комментарии

Бывший президент трёх спортивных федераций России Алексей Власенко получил семь лет колонии за мошенничество. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на Таганский суд Москвы.

Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, Власенко вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его арестовали в марте 2021 года, на тот момент он одновременно возглавлял Федерацию водного поло России, Российскую федерацию прыжков в воду и Федерацию синхронного плавания России.

Чиновник вместе с сообщниками оказался причастен к хищению более 450 млн рублей, выделенных в виде субсидий фармкомпаниям на приобретение лекарств.

Материалы по теме
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android