Экс-главу трёх спортивных федераций Власенко осудили на семь лет за мошенничество

Бывший президент трёх спортивных федераций России Алексей Власенко получил семь лет колонии за мошенничество. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на Таганский суд Москвы.

Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, Власенко вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его арестовали в марте 2021 года, на тот момент он одновременно возглавлял Федерацию водного поло России, Российскую федерацию прыжков в воду и Федерацию синхронного плавания России.

Чиновник вместе с сообщниками оказался причастен к хищению более 450 млн рублей, выделенных в виде субсидий фармкомпаниям на приобретение лекарств.