Чемпионка Олимпиады-2024 на 100-метровке: мне хотелось сдаться, когда умер отец

Олимпийская чемпионка 2024 года в беге на 100 м легкоатлетка из Сент-Люсии Жюльен Альфред вспомнила, как тяжело дался ей путь до золотой медали Игр. В возрасте 12 лет умер её отец, а затем она перебралась в США. В начале этого года у неё случились личные проблемы.

«Когда умер мой отец, мне хотелось сдаться.

У меня был нервный срыв [в начале 2024 года]. Я хотела завершить сезон, отменить соревнования и вообще уйти из лёгкой атлетики.

Это был долгий и трудный путь. Я ушла из дома в 14 лет, переезжала из страны в страну и сталкивалась со множеством трудностей, но всё это стоило того, когда я пересекла финишную черту. Я кричала изо всех сил, потому что чувствовала, что наконец-то добилась своего», — приводит слова Альфред Inside the Games.

Альфред принесла первое золото Олимпиад в истории Сент-Люсии. Затем ей удалось завоевать и серебро на 200-метровке.