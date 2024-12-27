Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионка Олимпиады-2024 на 100-метровке: мне хотелось сдаться, когда умер отец

Чемпионка Олимпиады-2024 на 100-метровке: мне хотелось сдаться, когда умер отец
Жюльен Альфред
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2024 года в беге на 100 м легкоатлетка из Сент-Люсии Жюльен Альфред вспомнила, как тяжело дался ей путь до золотой медали Игр. В возрасте 12 лет умер её отец, а затем она перебралась в США. В начале этого года у неё случились личные проблемы.

«Когда умер мой отец, мне хотелось сдаться.

У меня был нервный срыв [в начале 2024 года]. Я хотела завершить сезон, отменить соревнования и вообще уйти из лёгкой атлетики.

Это был долгий и трудный путь. Я ушла из дома в 14 лет, переезжала из страны в страну и сталкивалась со множеством трудностей, но всё это стоило того, когда я пересекла финишную черту. Я кричала изо всех сил, потому что чувствовала, что наконец-то добилась своего», — приводит слова Альфред Inside the Games.

Альфред принесла первое золото Олимпиад в истории Сент-Люсии. Затем ей удалось завоевать и серебро на 200-метровке.

Материалы по теме
В честь чемпионки Олимпиады-2024 Жюльен Альфред назвали государственный праздник
Истории
В честь чемпионки Олимпиады-2024 Жюльен Альфред назвали государственный праздник
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android