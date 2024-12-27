Алия Мустафина — о Ларисе Латыниной: она просто королева всей гимнастики

Двукратная олимпийская чемпионка российская гимнастка Алия Мустафина рассказала, что считает девятикратную олимпийскую чемпионку Ларису Латынину лучшей в мире спортивной гимнастики.

«Значимее на данный момент никого нет, это просто королева всей гимнастики, и безумно приятно, что она наша. Очень хочется, чтобы дети на неё равнялись, стремились, пусть сейчас это сложно, но чтобы такая мечта у детей была», — сказала Мустафина в интервью «Матч ТВ».

Отметим, сегодня, 27 декабря, Ларисе Латыниной исполнилось 90 лет. Ранее американская пловчиха Кэти Ледеки догнала девятикратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ларису Латынину по количеству золотых медалей Олимпийских игр.