Володар Мурзин стартовал с победы на ЧМ-2024 по рапиду в Нью-Йорке

В Нью-Йорке (США) начался чемпионат мира по рапиду. В открытом турнире по итогам пяти туров лидирует россиянин Володар Мурзин, который сумел набрать 4,5 очка. На второй позиции расположился Шант Саргсян (Армения), а третьим идёт Леньер Домингес (США).

Отметим, что Мурзин во 2-м туре сумел обыграть американца Фабиано Каруану, а Иван Землянский победил также американца Уэсли Со. Самый молодой гроссмейстер России занимает 73-место в таблице.

В женском турнире по три очка набрали россиянки Валентина Гунина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина. Лидером там является американская шахматистка Элис Ли.