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Магнус Карлсен занял 83-е место по итогам первого дня ЧМ-2024 по рапиду

Магнус Карлсен занял 83-е место по итогам первого дня ЧМ-2024 по рапиду
Магнус Карлсен
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16-й чемпион мира норвежский шахматист Магнус Карлсен занял 83-е место по итогам первого дня чемпионата мира — 2024 по рапиду, который стартовал в Нью-Йорке (США). Гроссмейстер набрал 2,5 очка по итогам пяти туров.

Это худшее начало турнира от норвежца за последние 10 лет. Сильнее своего титулованного соперника оказался белорус Денис Лазавик. Он нанёс Магнусу первое поражение на турнире.

Лидером по итогам соревновательного дня в Нью-Йорке является россиянин Володар Мурзин, который сумел набрать 4,5 очка. На второй позиции расположился Шант Саргсян (Армения), а третьим идёт Леньер Домингес (США).

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