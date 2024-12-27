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«Это было заслуженно». Магнус прокомментировал неудачный старт на ЧМ-2024 по рапиду

«Это было заслуженно». Магнус прокомментировал неудачный старт на ЧМ-2024 по рапиду
Магнус Карлсен
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16-й чемпион мира норвежский шахматист Магнус Карлсен прокомментировал неудачный старт на ЧМ-2024 по рапиду в Нью-Йорке (США). 18-летний белорус Денис Лазавик нанёс гроссмейстеру первое поражение на турнире. Журналисты не успели задать все интересующие их вопросы. Гроссмейстер быстро покинул зону общения с прессой, сообщает NRK.

«Нет, это было очень заслуженно. Он сыграл хорошо, намного лучше меня. Я кое-что пропустил, так что утром [завтра, 28 декабря] должен попробовать снова», — приводит слова Карлсена NRK.

Лидером по итогам соревновательного дня в Нью-Йорке является россиянин Володар Мурзин, который сумел набрать 4,5 очка. На второй позиции расположился Шант Саргсян (Армения), а третьим идёт Леньер Домингес (США).

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