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Симона Байлз — спортсменка года по версии L'Équipe

Симона Байлз — спортсменка года по версии L'Équipe
Симона Байлз
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Американская гимнастка семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира Симона Байлз признана спортсменкой 2024 года по версии журнала L'Équipe. По итогам тайного голосования она набрала 1100 очков.

Второе место досталось канадской пловчихе Саммер Макинтош (580 очков), а на третьем месте расположилась американская пловчиха Кэти Ледеки (552). В пятёрку сильнейших также попали американская бегунья Сидни Маклафлин (257) и украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих (222 очка).

На прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) Байлз завоевала три золотые медали (в командном многоборье, личном многоборье и опорном прыжке). Кроме того, она завоевала серебро в вольных упражнениях.

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