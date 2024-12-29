Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Леон Маршан стал лучшим спортсменом года в Европе, в топ-10 — Синнер, Ферстаппен и Магучих

Леон Маршан стал лучшим спортсменом года в Европе, в топ-10 — Синнер, Ферстаппен и Магучих
Аудио-версия:
Комментарии

Французский пловец Леон Маршан был признан спортсменом 2024 года, набрав 155 очков. Рейтинг составляется по опросам 22 европейских информационных агентств. Последним его победителем из России была Елена Исинбаева, в 2005-м разделившая первое место с теннисистом Роджером Федерером.

Второе место досталось словенскому велогонщику Тадею Погачару (148), а на третьей позиции расположился шведский прыгун с шестом рекордсмен мира Арман Дюплантис (142 очка). В пятёрке сильнейших также оказались первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер (133,5) и 27-летний нидерландский гонщик Формулы-1, четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен (71). Единственная женщина в рейтинге — победительница Олимпийских игр в Париже легкоатлетка Ярослава Магучих с Украины (43).

На Олимпиаде в Париже 22-летний Маршан победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды. Он стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде.

Материалы по теме
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android