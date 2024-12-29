Леон Маршан стал лучшим спортсменом года в Европе, в топ-10 — Синнер, Ферстаппен и Магучих

Французский пловец Леон Маршан был признан спортсменом 2024 года, набрав 155 очков. Рейтинг составляется по опросам 22 европейских информационных агентств. Последним его победителем из России была Елена Исинбаева, в 2005-м разделившая первое место с теннисистом Роджером Федерером.

Второе место досталось словенскому велогонщику Тадею Погачару (148), а на третьей позиции расположился шведский прыгун с шестом рекордсмен мира Арман Дюплантис (142 очка). В пятёрке сильнейших также оказались первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер (133,5) и 27-летний нидерландский гонщик Формулы-1, четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен (71). Единственная женщина в рейтинге — победительница Олимпийских игр в Париже легкоатлетка Ярослава Магучих с Украины (43).

На Олимпиаде в Париже 22-летний Маршан победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды. Он стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде.