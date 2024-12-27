Леон Маршан признан лучшим спортсменом планеты в 2024 году по версии L'Équipe

Французский пловец Леон Маршан был признан спортсменом 2024 года, набрав 1118 очков. Соответствующее голосование провёл журнал L'Équipe.

Второе место досталось шведскому прыгуну с шестом рекордсмену мира Арману Дюплантису (778 очков), а на третьей позиции расположился словенский велогонщик Тадей Погачар (759). В пятёрке сильнейших также оказались французский дзюдоист Тедди Ринер (229) и регбист Антуан Дюпон (223).

На Олимпиаде в Париже 22-летний Маршан победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды. Он стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде.