Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Винер: никогда не говорила про «команду бомжей». Это перефразировали прекрасные журналисты

Винер: никогда не говорила про «команду бомжей». Это перефразировали прекрасные журналисты
Ирина Винер
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что не называла российских спортсменов с нейтральным статусом на ОИ-2024 «командой бомжей». Она подчеркнула, что процитировала слова мэра Парижа Анн Идальго.

«То, что я говорила, было немножко перефразировано. Я никогда не говорила слово бомж. Это неправда. Я просто повторила то, что повторила градоначальница Парижа [Анн Идальго], которая сказала, что они [нейтральные спортсмены] должны выступать без родины, как беженцы. А остальное уже перефразировали наши прекрасные журналисты на слово бомжи», — сказала Винер в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина».

Ранее Винер высказывалась против участия российских спортсменов в Играх-2024 в нейтральном статусе. После Олимпиады она заявила, что гимнастки готовы выступать на международных турнирах без флага и гимна.

Материалы по теме
Мамун — о россиянах на Олимпиаде-2024: больно слушать все эти заявления про бомжей
Винер: российские спортсмены без символики на ОИ-2024 не должны иметь гражданство страны
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android