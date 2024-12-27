Винер: никогда не говорила про «команду бомжей». Это перефразировали прекрасные журналисты

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что не называла российских спортсменов с нейтральным статусом на ОИ-2024 «командой бомжей». Она подчеркнула, что процитировала слова мэра Парижа Анн Идальго.

«То, что я говорила, было немножко перефразировано. Я никогда не говорила слово бомж. Это неправда. Я просто повторила то, что повторила градоначальница Парижа [Анн Идальго], которая сказала, что они [нейтральные спортсмены] должны выступать без родины, как беженцы. А остальное уже перефразировали наши прекрасные журналисты на слово бомжи», — сказала Винер в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина».

Ранее Винер высказывалась против участия российских спортсменов в Играх-2024 в нейтральном статусе. После Олимпиады она заявила, что гимнастки готовы выступать на международных турнирах без флага и гимна.