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Винер: я была президентом ФХГР вынужденно. Это работа в ущерб моим гимнасткам

Винер: я была президентом ФХГР вынужденно. Это работа в ущерб моим гимнасткам
Ирина Винер
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, чем занимается после слияния гимнастических федераций в одну структуру. Она отметила, что руководить ФХГР ей никогда не нравилось.

— Вы в этом году покинули свой пост. Почему так произошло?
— Давно-давно должна была покинуть этот пост, потому что этот пост не мой. Мой пост — это пост линейного тренера в зале. Я должна работать с детьми, я должна ставить программы, я должна их отрабатывать. Я должна поднимать поколение за поколением, чтобы каждый шёл вслед. А президентом я была по вынужденному такому понятию, поскольку это бумажная работа, это назначения, это подписания, это жалобы, это различные планы, и это не моё. Бумажная работа у меня занимала огромное количество времени в ущерб моим гимнасткам. И перенапряжение было невероятное.

— Чем вы сейчас занимаетесь в основном?
— Я занимаюсь тем, чем занималась всю жизнь. Я линейный тренер. Сижу в зале и работаю. Но иногда хожу на совещания, потому что я в общественной палате, председатель комиссии по здоровому образу жизни. И я должна заниматься именно этой работой, мне очень тоже нужно, считаю, и полезно для того, чтобы физическая культура и спорт проникали в массы, как сказал Владимир Владимирович Путин, мы должны к 2030-му году населением быть 70% занимающихся спортом, — сказала Винер в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина».

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