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Ирина Винер: Олимпиаду выиграла русская девочка из Алтая по фамилии Варфоломеев

Ирина Винер: Олимпиаду выиграла русская девочка из Алтая по фамилии Варфоломеев
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер высказалась о присутствии спортсменов с русскими корнями во многих мировых сборных. По мнению специалиста, именно они выигрывают основные награды в период отстранения россиян от международных стартов.

— Как я понимаю, когда вас отменили, с вами перестало общаться огромное количество людей. На Западе вы входили в кучу комитетов, знали там всех и были символом таким.
— Я и сейчас их всех знаю. Некоторым на Западе это удобно, что нет России. Они, например, выиграли чемпионат мира, но опять выиграла в индивидуальной программе, Олимпийские игры выиграла девочка из Алтая под фамилией Варфоломеева. А моя ученица, которая участница трёх Олимпиад, две золотые и одна серебряная медали, Настя Близнюк, вывела команду Китая на первое место. Впервые в истории команда Китая в групповых упражнениях заняла первое место на Олимпийских играх, получила золотую медаль не только для Китая, но и для всей Азии. Это разве не успех?

— Может, это такая реклама российских спортсменов теперь? Во всех других сборных. Всё равно же все спрашивают, кто она.
— Я говорю не теоретически, а фактически. Факт. А все остальное — это досужее, — сказала Винер в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина».

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