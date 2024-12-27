«Политизировано было всегда». Ирина Винер ответила, во что превратились Олимпийские игры

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер ответила, всегда ли Олимпийские игры были так политически окрашены, как это получилось в последние годы.

— А Олимпиада всегда была такой политической на вашей памяти? Или это только в последние годы?

— Ну, на моей памяти вот в Рио-де-Жанейро тоже были у нас такие моменты по легкоатлетам, когда их дисквалифицировали, их там не было. И мы тоже думали, что мы туда не поедем, но всё нормально, мы поехали туда. Ну, вот так получалось, что политизировано, в общем-то, было всегда, в том смысле, что сильнейшая страна, которая выигрывает золотые медали, она является примером всего, и экономики, и процветания, и развития.

— А насколько это про спорт, когда столько политики в соревнованиях?

— Почему только? Не только. Дружба, любовь, люди знакомятся, молодые люди встречаются, влюбляются, женятся, это всё очень здорово, — сказала Винер в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина».

Ранее Винер высказывалась против участия российских спортсменов в Играх-2024 в нейтральном статусе. После Олимпиады она заявила, что гимнастки готовы выступать на международных турнирах без флага и гимна.