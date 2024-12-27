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«Политизировано было всегда». Ирина Винер ответила, во что превратились Олимпийские игры

«Политизировано было всегда». Ирина Винер ответила, во что превратились Олимпийские игры
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер ответила, всегда ли Олимпийские игры были так политически окрашены, как это получилось в последние годы.

— А Олимпиада всегда была такой политической на вашей памяти? Или это только в последние годы?
— Ну, на моей памяти вот в Рио-де-Жанейро тоже были у нас такие моменты по легкоатлетам, когда их дисквалифицировали, их там не было. И мы тоже думали, что мы туда не поедем, но всё нормально, мы поехали туда. Ну, вот так получалось, что политизировано, в общем-то, было всегда, в том смысле, что сильнейшая страна, которая выигрывает золотые медали, она является примером всего, и экономики, и процветания, и развития.

— А насколько это про спорт, когда столько политики в соревнованиях?
— Почему только? Не только. Дружба, любовь, люди знакомятся, молодые люди встречаются, влюбляются, женятся, это всё очень здорово, — сказала Винер в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина».

Ранее Винер высказывалась против участия российских спортсменов в Играх-2024 в нейтральном статусе. После Олимпиады она заявила, что гимнастки готовы выступать на международных турнирах без флага и гимна.

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