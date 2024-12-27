«Надо перекреститься». Винер рассказала, когда закончится бойкот российских спортсменов

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала о своём отношении к запрету на участие российских спортсменов в международных стартах. Бан длится с 2022 года.

— Долго ли продлиться может такой бойкот российских спортсменов, вам как кажется?

— Когда мне кажется, надо перекреститься, говорят так. Перестанет казаться. Мы должны работать, а что там будет дальше и как будет, повернётся жизнь и как повернётся вся наша история, это вопрос, может быть, всех людей, которые хорошо видят будущее, но таких как Вольф Мессинг нету, как Жириновский тоже нету.

Поэтому мы должны только работать. Вот один мальчик маленький сказал мне, что, если даже что-то не получается, надо работать. Если опять не получается, надо работать. Это у него мой племянник. И даже если бог тебе сказал, у тебя ничего не получится, ты должна работать. Тогда бог тебя пожалеет и у тебя всё получится. Вот по такому принципу надо жить, — сказала Винер в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина».

Ранее Винер высказывалась против участия российских спортсменов в Играх-2024 в нейтральном статусе. После Олимпиады она заявила, что гимнастки готовы выступать на международных турнирах без флага и гимна.