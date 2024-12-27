Ирина Винер: можно попробовать всё-таки выступить под нейтральным флагом

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер высказалась о выступлении гимнасток под нейтральным флагом.

«Ну конечно, я не отношусь к этому с воодушевлением. Для меня это очень тяжёлая ноша, потому что мы привыкли выступать под громадьём флагов России на трибунах, и самая популярная песня у нас на соревнованиях последние 20 лет была гимн России. У нас всегда поднимались флаги, в основном первое и второе место, российские, и сейчас вот это очень сложно воспринять для меня лично. Но, как призывает сейчас нас и Министерство спорта, что мы не должны как бы в конфронтацию вступать, и можно попробовать всё-таки выступать под нейтральным флагом», — сказала Винер в интервью на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».

Ранее Винер высказывалась против участия российских спортсменов в Играх-2024 в нейтральном статусе. После Олимпиады она заявила, что гимнастки готовы выступать на международных турнирах без флага и гимна.