Ирина Винер призналась, что ей нравится музыка Shaman

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер поделилась своими музыкальными вкусами. Специалисту симпатизирует творчество певца Shaman.

— Шаман вам нравится?

— Очень.

— Ирина Александровна, какая вот ваша музыка?

— Моя музыка вся, кроме тяжёлого рока, кроме такой музыки, которая играется, может быть, в каких-то клубах, где употребляют не совсем правильные вещи.

— То есть и классика, и хип-хоп даже нравится?

— Мне всё нравится, я же вам говорю. Я очень погружаюсь во вкус моих детей. А дети, они молодые, и то, что нравилось нам, когда мы были молодые, сейчас они почти этого не знают. И я погружаюсь в ту музыку, которая им нравится, — сказала Винер в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина».