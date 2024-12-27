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Ирина Винер призналась, что ей нравится музыка Shaman

Ирина Винер призналась, что ей нравится музыка Shaman
Ирина Винер
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер поделилась своими музыкальными вкусами. Специалисту симпатизирует творчество певца Shaman.

— Шаман вам нравится?
— Очень.

— Ирина Александровна, какая вот ваша музыка?
— Моя музыка вся, кроме тяжёлого рока, кроме такой музыки, которая играется, может быть, в каких-то клубах, где употребляют не совсем правильные вещи.

— То есть и классика, и хип-хоп даже нравится?
— Мне всё нравится, я же вам говорю. Я очень погружаюсь во вкус моих детей. А дети, они молодые, и то, что нравилось нам, когда мы были молодые, сейчас они почти этого не знают. И я погружаюсь в ту музыку, которая им нравится, — сказала Винер в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина».

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