Ирина Винер оценила шансы Лалы Крамаренко попасть на Олимпийские игры

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер оценила шансы лидера российской гимнастики Лалы Крамаренко попасть на Олимпийские игры.

— Есть шанс, что Лала поедет на Олимпиаду в Лос-Анджелесе, например?

— Шанс всегда есть. Стакан бывает всегда наполовину пустой или наполовину полный. Всё зависит от натуры человека.

— Вы прикладываете к этому какие-то усилия? У вас такие связи...

— У меня нет никаких связей, у меня есть только работа в зале. И эти связи все основаны на великолепных программах, на тех, которые показывают наши девочки, на тех, которые классические, которые поп-музыка, народная музыка. У нас очень большой горизонт программ, которые мы показываем и работаем. И маленькие, и большие, и сеньоры, и юниоры, и предъюниоры, и совсем маленькие дети. У нас проходят огромные соревнования, по две тысячи человек участвуют в соревнованиях. Я же говорю, мы сейчас обратили внимание на нашу страну, где 85 регионов и каждый регион как целая страна. И у нас сильнейшие гимнастки, раньше мы готовили по два, по три человека на Кубок, на чемпионат мира, а сейчас мы выступаем и видим всю страну, и это очень здорово. Нам помогла в какой-то степени эта дисквалификация, — сказала Винер в интервью на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».

Напомним, российские гимнасты всей командой отказались от участия в Олимпийских играх в Париже. По итогу золотую медаль в художественной гимнастике выиграла бывшая россиянка Дарья Варфоломеев.