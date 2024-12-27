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Ирина Винер — о Counter Strike: мне нравится эта идея

Ирина Винер — о Counter Strike: мне нравится эта идея
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала о своём отношении к поколению зуммеров и увлечениям, которые у них есть.

— Как вы относитесь к современным поколениям? Есть много мемов на тему зуммеров, что у них много разных якобы надуманных психологических болезней, депрессий, биполярных расстройств, что они такие все изнеженные…
— Есть, конечно, есть такая история. Есть, что дети сейчас сидят в интернете, и там не всё, как говорится, гладко. Но, с другой стороны, есть дети, которые участвуют в конкурсах, играют на фортепиано, поют. Есть дети, которые у нас без конца выигрывают математические олимпиады, цифровые, фиджитал спорт. Есть такие дети.

— Как вы к киберспорту, кстати, относитесь?
— Прекрасно.

— Counter Strike?
— Очень мне нравится эта идея.

— Да?
— Да, — сказала Винер в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина».

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