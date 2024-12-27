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«Полные магазины еды». Ирина Винер рассказала, за что уважает Владимира Путина

«Полные магазины еды». Ирина Винер рассказала, за что уважает Владимира Путина
Владимир Путин
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала о своём отношении к президенту России Владимиру Путину.

«Уважаю я людей за преданность своему делу. Очень уважаю нашего президента, очень уважаю за его трудолюбие, за то, что он столько, сколько он, работает. Я считаю, что это нечеловеческие усилия. Вот эти все осуждения, которые он выслушивает и выдерживает, он очень дипломатично всегда отвечает, не раздражается и не начинает какие-то говорить гадости и в общем ведёт правильную политику, которая в конечном итоге заканчивается в наше тяжёлое время. У нас ВВП, у нас совсем маленький долг, почти его нет. И полные магазины еды», — сказала Винер в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина».

Ранее Винер высказывалась против участия российских спортсменов в Играх-2024 в нейтральном статусе. После Олимпиады она заявила, что гимнастки готовы выступать на международных турнирах без флага и гимна.

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