Ирина Винер рассказала о двух вещах, которых она боится

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер поделилась тем, чего она боится.

— Есть ли вещи, которых вы боитесь, Ирина Александровна?

— Боюсь, конечно. Боюсь самолётом летать. Почему-то. Хотя машина в 40 раз опаснее, чем самолёт. Но я вот боюсь летать самолётом. А ещё очень боюсь войны, конечно. Очень боюсь войны. Часто пересматриваю все эти кадры, когда делаю эти концерты, посвящённые Дню защитника Отечества, посвящённые 9 Мая. Пересматриваю все эти концерты. Слушаю эти песни. Из 20 ребят только трое пришли домой, но это страшно. Я ночами потом спать не могу, — сказала Винер в интервью на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».

Ранее Винер заявила, что не называла российских спортсменов с нейтральным статусом на ОИ-2024 «командой бомжей». Она подчеркнула, что процитировала слова мэра Парижа Анн Идальго.