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Чемпион ОИ по плаванию: Янник Синнер отличается от типа спортсмена-победителя

Чемпион ОИ по плаванию: Янник Синнер отличается от типа спортсмена-победителя
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Итальянский пловец олимпийский чемпион 2016 года на дистанции 1500 м вольным стилем Грегорио Пальтриньери поделился мнением о соотечественнике теннисисте Яннике Синнере.

«Янник — личность, отличная от типа спортсмена-победителя. Меня поразило то, что он оказался таким сильным в течение года, в течение которого у него было так много всяких проблем, — это означает, что у него есть сила и способности, которых нет у других. Я думаю, что он действительно чемпион, которого стоит изучить», — приводит слова Пальтриньери We Love Tennis со ссылкой на Repubblicca.

23-летний Синнер в сезоне-2024 завоевал восемь титулов на турнирах уровня ATP, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира категории «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Также в составе сборной Италии он стал победителем Кубка Дэвиса — 2024. В прошедшем сезоне Янник впервые возглавил рейтинг ATP.

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