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Лифинцев — об изоляции: как таковой не чувствовал, плавание в России на мировом уровне

Лифинцев — об изоляции: как таковой не чувствовал, плавание в России на мировом уровне
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Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев рассказал, как эмоционально переживал отсутствие международных стартов.

«Изоляции» как таковой я не чувствовал. Плавание на спине в России находится на мировом уровне, поэтому я соревновался с лучшими спортсменами, и мне было довольно комфортно, ведь всегда есть куда расти», — сказал Лифинцев в беседе с «Чемпионатом».

Чемпионат мира — 2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште стал первым турниром с весны 2022 года, где представители России выступали в широком составе. Пловцы из России и Беларуси выступали в нейтральном статусе.

Полное интервью с Лифинцевым читайте на «Чемпионате» 28 декабря в 9:00 мск.

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