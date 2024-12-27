Лифинцев — о ЧМ в Будапеште: ехал с мыслью просто проплыть, не думал, что получится

Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев рассказал о своих впечатлениях от участия на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия).

«Это был мой первый международный старт такого уровня. Раньше выступал на матчевых встречах, но на всемирных чемпионатах и первенствах не был. Сильного волнения и переживаний не было. Я настраивался на заплыв и просто хладнокровно делал свою работу.

На чемпионат мира я ехал с мыслью просто проплыть и узнать, каково это — участвовать в чемпионате мира. Не думал о том, что может получиться, а что – нет. Всё получилось так, как получилось», — сказал Лифинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Лифинцев завоевал на турнире в столице Венгрии пять золотых наград.

Полное интервью с Мироном читайте на «Чемпионате» 28 декабря в 9:00 мск.