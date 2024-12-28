Пятикратный чемпион мира Лифинцев рассказал, кто помог ему подготовиться к ЧМ в Будапеште

Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев рассказал о том, кто помог ему в работе над финишным касанием.

«Над финишным касанием я работал отдельно, нарабатывал его очень долго, практически с нуля. В этом мне сильно помог Филипп Шопин, мастер спорта международного класса и довольно титулованный пловец. Он также выигрывал, казалось бы, невозможные, в силу роста касания, и все удивлялись. Я не ленился, нарабатывал, всегда бился рукой в этот бортик лишний раз», — сказал Лифинцев в интервью «Чемпионату».

Лифинцев завоевал на ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште пять золотых наград, в его активе две личные победы и три — в составе эстафетной команды.

Полное интервью с Мироном Лифинцевым читайте на «Чемпионате»: