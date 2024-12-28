Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пятикратный чемпион мира Лифинцев рассказал, кто помог ему подготовиться к ЧМ в Будапеште

Пятикратный чемпион мира Лифинцев рассказал, кто помог ему подготовиться к ЧМ в Будапеште
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев рассказал о том, кто помог ему в работе над финишным касанием.

«Над финишным касанием я работал отдельно, нарабатывал его очень долго, практически с нуля. В этом мне сильно помог Филипп Шопин, мастер спорта международного класса и довольно титулованный пловец. Он также выигрывал, казалось бы, невозможные, в силу роста касания, и все удивлялись. Я не ленился, нарабатывал, всегда бился рукой в этот бортик лишний раз», — сказал Лифинцев в интервью «Чемпионату».

Лифинцев завоевал на ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште пять золотых наград, в его активе две личные победы и три — в составе эстафетной команды.

Полное интервью с Мироном Лифинцевым читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Я больше не кажусь таким мрачным». Лифинцев – новый супергерой российского спорта
Эксклюзив
«Я больше не кажусь таким мрачным». Лифинцев – новый супергерой российского спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android