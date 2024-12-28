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Победивший пять раз на ЧМ в Будапеште Лифинцев выделил самую эмоциональную медаль

Победивший пять раз на ЧМ в Будапеште Лифинцев выделил самую эмоциональную медаль
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Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев выделил самую эмоциональную победу на чемпионате мира на короткой воде — 2024 в Будапеште.

«Все эстафеты были эмоциональными, это было очень круто. Среди личных побед особенно хочу отметить золото на дистанции 100 метров на спине, потому что это была моя первая победа», — сказал Лифинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Лифинцев завоевал на турнире в столице Венгрии пять золотых наград, он одержал две личные победы и три — в составе эстафетной команды.

Полное интервью с Мироном Лифинцевым читайте на «Чемпионате»:

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