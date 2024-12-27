Синод РПЦ запретил священникам заниматься профессиональным спортом

Священный синод Русской православной церкви принял документ, который подтверждает запрет священнослужителям заниматься профессиональным спортом. Об этом сообщается в постановлениях Синода, опубликованных на официальном сайте РПЦ.

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви тесно увязывают занятие спортом с заботой о Божественном даре здоровья: «Церковь напоминает, что телесное здоровье не самодостаточно, поскольку является лишь одной из сторон целокупного человеческого бытия. Однако нельзя не признать, что для поддержания здоровья личности и народа весьма важны профилактические мероприятия, создание реальных условий для занятия физической культурой и спортом» (XI.3).

Вместе с тем данный документ делает принципиальную оговорку: «В спорте естественна соревновательность. Однако не могут быть одобрены крайние степени его коммерциализации, возникновение связанного с ним культа гордыни, разрушительные для здоровья допинговые манипуляции, а тем более такие состязания, во время которых происходит намеренное нанесение тяжких увечий». В связи с изложенным, а также в связи с тем, что профессиональное занятие спортом требует от человека полной самоотдачи, в том числе по времени, профессиональный спорт несовместим со служением клирика. Данный запрет не возбраняет пастырское окормление спортсменов, а также ведение клириком спортивного кружка или секции для подростков или преподавание физкультуры в образовательных учреждениях», — сообщается в постановлении.

Документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей», разработанный ранее Межсоборным присутствием РПЦ, должен ещё утвердить Архиерейский собор Русской православной церкви. После данной процедуры он окончательно вступит в силу.